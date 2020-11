Američki bombarderi prebačeni na Bliski istok

Sjedinjene Američke Države prebacile su strateške bombardere B-52H "Stratofortres" na Bliski istok, navodi se u saopštenju američke Centralne komande.

"Posade B-52H 'Stratofortres' američkog ratnog vazduhoplovstva koje su prešle pod komandu 5. bombarderskog krila u vazduhoplovnoj bazi Majnot u državi Sjeverna Dakota, 21. novembra su izvršile let na Bliski istok kako bi obuzdavale agresiju i uvjerile u podršku američke partnere i saveznike", navodi se u saopštenju komande.

Takođe se navodi da je posljednji put američki bombarder velikog dometa bio prisutan na Bliskom istoku početkom ove godine.

Početkom nedjelje v.d. američkog ministra odbrane Kristofer Miler izjavio je da će se broj pripadnika američkog kontingenta u Avganistanu do 15. januara smanjiti sa 4,5 na 2,5 hiljade.

Naglasio je da je to u skladu sa planom i strateškim interesima Sjedinjenih Američkih Država. Kasnije je Bijela kuća saopštila da predsjednik Donald Tramp očekuje potpuno povlačenje američkih trupa do maja 2021. godine.

"The ability to quickly move forces into, out of and around the theater to seize, retain and exploit the initiative is key to deterring potential aggression." - Lt. Gen. Greg Guillot, U.S. AFCENT commander.