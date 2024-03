Američki diplomata špijunirao za Kubu više od 40 godina

LA PAZ - Viktor Manuel Roha (73), bivši ambasador SAD u Boliviji, priznao je da je špijunirao za Kubu 40 godina.

Roha je optužen da je proslijeđivao informacije komunističkoj Kubi od 1981. godine, dok je službovao u SAD.

Tokom saslušanja na sudu u Majamiju, bivši američki diplomata i ambasador u Boliviji, izmijenio je iskaz i priznao da je špijunirao za Kubu. Presuda Rohi će biti donesena 12. aprila.

Dokazi koje su istraživači tokom slučaja saznali sadrže informacije da je Roha decenijama špijunirao za Kubu, bivšeg kubanskog predsjednika oslovljavao "komandantom", a SAD nazivao "neprijateljskim".

Slučaj Rohe ilustruje kako su kubaske obaviještajne službe nadmudrile službe SAD, rekao je za BBC prošlog mjeseca Džejms Olsen, bivši direktor kontraobavještajne službe Centralne obavještajne agencije (CIA).

"On je izdajnik. On je izdao našu zemlju. Mislim da je to za prezir i mislim da neće ponovo ugledati svijetlost dana", kaže Olsen.

Manuel Roha je najveći dio diplomatske karijere proveo u državama Latinske Amerike. Poslije diplomatske službe nastavio je da radi kao specijalni savjetnik Južne komande SAD, dijela američke vojske koji nadgleda Kubu.

Tajni agent Federalnog istražnog biroa (FBI) je, u novembru 2022. kontaktirao Manuela Rohu putem WhatsAppa, aplikacije i predstavio se kao obavještajac kubanske službe uz poruku "Tvoji prijatelji iz Havane", navodi se u dokumentima.

Roha je tokom tri sastanka, koje je imao sa prikrivenim agentom istražnog biroa, počeo da otkriva informacije o vremenu kada je radio kao tajni agent za vladu Kube, navodi se u optužujućem dokumentu.

Agent koji se predstavljao kao kubanski špijun je upitao Rohu: "Da li ste idalje uz nas?", a Roha je bio ljut što se ispituje njegova lojalnost.

