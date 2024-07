Američki fotograf uhvatio trenutak kada je metak išao prema Trampovoj glavi (FOTO)

Fotografija koju je snimio fotoreporter New York Timesa Dag Mils obišla je svijet. Naime, "uhvatio" je trenutak u kojem metak leti prema bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Na slijedećih nekoliko fotografija koje je snimio vidi se kako se bivši američki predsjednik hvata za uvo koje krvari.

A remarkable series of photos taken by @dougmillsnyt and posted on NYT, where you can see a bullet fly past Trump's head, Trump touching his right ear, and then removing his hand with blood on it: https://t.co/BlVYoEASHN pic.twitter.com/MyptVvjHaX