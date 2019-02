Američki general: Ne možemo da se suprotstavimo ruskim raketama

VAŠINGTON - Amerika ne može da se suprotstavi ruskim raketama, neophodno je produžiti sporazum START-3 s Moskvom, kaže načelnik Strateške komande Oružanih snaga SAD, general Džon Hajten.

Hajten, naime, smatra da najveću opasnost predstavljaju najnovije krstareće i hipersonične rakete, kao i bespilotna podmornica "Posejdon".

"Zabrinut sam da će za deset i više godina ova torpeda, krstareće hipersonične rakete, otići u potpuno drugom pravcu i da ćemo imati probleme", rekao je Hajten govoreći u Senatu, a prenosi "Sputnjik".

On je istakao da danas može da odbrani naciju i da će komandant koji dođe poslije njega to moći, ali da se brine za one koji će doći poslije njih.

Objašnjavajući senatorima specifičnosti ruskih raketa, on je rekao da ih postojeći američki sistemi naoružanja mogu otkriti, ali da one onda "nestaju i ne vide se do trenutka udara".

General je takođe pozvao Senat da poveća rashode za modernizaciju "nuklearne trijade", koja uključuje strateške bombardere, raketne sisteme kopnenog baziranja i podmornice. Za to će, prema njegovom mišljenju, biti potrebno oko hiljadu milijardi dolara.

Rusija i Sjedinjene Američke Države potpisale su Sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog oružja 2010. godine. On predviđa da svaka strana smanjuje nuklearni arsenal na takav način da u narednih sedam godina i nadalje ukupne količine naoružanja ne prelaze 700 interkontinentalnih balističkih raketa, balističkih raketa na podmornicama i teškim bombarderima, kao i 1.550 bojevih glava i 800 raspoređenih i neraspoređenih lansirnih sistema. Sporazum obavezuje Rusiju i SAD da razmjenjuju informacije o broju bojevih glava i raketa-nosača dvaput godišnje.

Rusija i Sjedinjene Američke Države su do 5. februara 2018. godine morale da dostignu kontrolne pokazatelje prema Sporazumu. Sporazum ističe 2021. godine.

(Sputnjik)