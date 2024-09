Američki institut: Rusi na 30 kilometara od Harkova (FOTO)

HARKOV - Ruske trupe sporo, ali uporno napreduju sjeverno od Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini koji se nalazi na istoku zemlje.

"Kijev post" navodi da se to dešava dok ukrajinska vojska i dalje sprovodi ofanzivu u ruskoj pograničnoj Kurskoj oblasti koja je započela 6. avgusta.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) je, pozivajući se na geolocirane snimke načinjene 1. septembra, objavio da su ruske trupe napredovale unutar sela Hliboke na zapadu Ukrajine, koje se nalazi na 30 kilometara sjeverno od Harkova i sedam kilometara južno od ruske granice.

Podsjeća se da su Rusi još barem od početka jula pokušavali upad u to selo.

"Ukrajinske snage zadužene za Harkov izvijestile su da je kretanje ruskog vojnog osoblja unutar sela Hliboke sporadično zbog ukrajinskih dejstava dronovima i da su ukrajinske snage u noći između 31. avgusta i 1. septembra odbile ruski juriš sa područja centralnog Vovčanska (sjeveroistočno od Harkova)", piše u analizi ISW.

Orcs advance northeast of Kharkiv - ISW. This is evidenced by geolocated footage for August 23. Russia has advanced near Starytsia and continues fighting near Liptsy and Hlyboke. They are also going to unblock the aggregate plant in Vovchansk and make significant progress in… pic.twitter.com/R4QOHMOo4u