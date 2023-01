Američki kongresmen hvalio Hitlera na Facebooku

Američki kongresmen, Džordž Santos, republikanac čija je istorija laži o njegovoj prošlosti uključivala da je jevrejski potomak onih koji su preživjeli holokaust, čini se da hvali Hitlera i šali se o ubijanju Židova u novootkopanoj, godinama staroj objavi na Facebooku.

U komentaru koji je Santos navodno ostavio ispod objave prijatelja 2011. godine, budući kongresmen je napisao "visoki hitler lololololololololololololol" i "neka je neko ubije! Židovi i crnci uglavnom lolllolol!!!” Bivši Santosov prijatelj poslao je snimke zaslona u međuvremenu izbrisanog komentara, Paču Glen Kovu. Stranica je potvrdila istinitost sa Santosovim bivšim cimerom, koji je takođe rekao da se Santos znao šaliti o plaćanju računa za vrijeme obroka, "ali je to odbacio govoreći da je Jevrej".

Santosov advokat Jozep Marej rekao je Paču da je komentar "potpuno lažan", dodavši: "Nema tu apsolutno ništa o čemu bi se moglo razgovarati."

This is who George Santos @Santos4Congress really is - a racist and antisemite who praises Hitler. He doesn't belong in Congress. pic.twitter.com/5AuWry1Ipb