Američki lovci presreli ruske bombardere kod Aljaske

ENKORIDŽ - Američko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su njegova dva lovca presrela i ispratila dva ruska bombardera u međunarodnom vazdušnom prostoru kod Aljaske.

Saopšteno je da su u utorak dva lovca F-22 "raptor" presrela dva bombardera TU-95 "medved".

Bombardere su pratila dva lovca Su-35. Nijedan od ruskih aviona nije povrijedio američki ili kanadski vazdušni prostor.

Two US F-22 "Raptor" fighter jets intercepted two Russian TU-95 bombers on Tuesday, according to a NORAD statement https://t.co/RDAkqzUsSZ pic.twitter.com/rkYpqkjkjD