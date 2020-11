Američki mediji objavili projekciju konačnih rezultata izbora

VAŠINGTON - Američki mediji objavili su večeras projekciju konačnih rezultata predsjedničkih izbora održanih 3. novembra, prema kojima je izabrani predsjednik Džo Bajden osvojio 306, a aktuelni pedsjednik Donald Tramp 232 elektorska glasa.

Do tog rezultata američki mediji su došli nakon što su projektovali pobjedu Bajdena u saveznoj državi Džordžija, a Trampa u Sjevernoj Karolini.

Kako podsjeća CNN, Džordžija nosi 16 elektorskih glasova, a Sjeverna Karolina 15, što znači da će Bajden imati ukupno 306 glasova, a Tramp 232.

CNN PROJECTION: President-elect Joe Biden wins Georgia, flipping the traditionally red state, and Donald Trump wins North Carolina. This brings the final electoral vote tally to 306 for Biden and 232 for Trump https://t.co/5LfQT8vUAH #CNNElection pic.twitter.com/F78AK3AvXx