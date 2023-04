Američki napad ubio visokog vođu ISIL-a u Siriji

DAMASK - U američkom napadu u Siriji ubijen je visoki vođa ISIL-a koji je planirao napade na Evropu, objavilo je Centralno zapovjedništvo Sjedinjenih Država u saopštenju.

Udar, izveden u ponedjeljak, bio je "jednostrana" američka operacija u kojoj je ubijen Kalid 'Ajd Ahmad al-Džaburi, rekao je "CENTCOM" u izjavi objavljenoj na Twitteru.

Al-Džaburi je bio viši čelnik ISIL-a koji je "bio odgovoran za planiranje napada ISIL-a na Evropu i razvio rukovodeću strukturu za ISIL", rekao je "CENTCOM".

Prema "CENTCOM-u", u udaru nije bilo ubijenih niti povrijeđenih civila.

"ISIL nastavlja predstavljati prijetnju regiji i šire. Iako degradirana, grupaa ostaje sposobna izvoditi operacije unutar regije sa željom da napadne izvan Bliskog istoka", rekao je u izjavi zapovjednik "CENTCOM-a", general Erik Kurila.

US strike kills senior ISIS leader in Syria, US Central Command says https://t.co/GfrsyxzxyJ pic.twitter.com/8cFeYBkkcG