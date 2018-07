Američki naučnik ubio ženu Srpkinju i njihovog sina

Policija je pronašla prije nekoliko sati tri tijela u porodičnoj kući u mjestu Redondo Bič u Kaliforniji, a prema pisanji "EBC-ja" fatalne metke ispalio je američki naučnik, Mark Vatz (48).

Na licu mjesta ubio je suprugu Ivanu, inače Srpkinju i 13-godišnjeg sina Makanija, a onda je i sebi presudio.

Komšija Redži Lucero pozvao je policiju kada je čuo pucnjeve iz kuće Vatz.

"Mark je imao probleme sa leđima i bio je konstantno u bolovima, a sve je to posljedica ozbiljne saobraćajne nezgode. Bio je očajan zbog toga, ali je bio dobar prijatelj. Dolazio je u moju kuću, popili bismo po koju, pričali... Žao mi je, ali nisam iznenađen. Nije mu bilo spasa. Iako je koristio lijekove protiv bolova, Marku su ljekari rekli da ne mogu ništa da učine za njega", rekao je za "EBC " Lucero i dodao da je Mark bio naučnik.

The Coroners’ office has just released the names & ages of the people shot in an apparent double-murder/suicide in #RedondoBeach. 48-year-old Marc Waz. 48-year-old Ivana Waz. And 13-year-old Makani Waz. @KNX1070 pic.twitter.com/6aZwLPxRIk