BEJRUT - Sirijske demokratske snage (SDF), koje imaju podršku SAD, i dalje se bore protiv posljednjih ekstremističkih grupa ID koje se kriju u njihovom posljednjem uporištu, Baguzu u istočnoj Siriji, napisao je na Twitteru portparol SDF-a, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da je ovo područje oslobođeno.

"Teške borbe se vode upravo sada oko planine Baguz kako bi se završilo sa onim što je ostalo od Islamske države”, napisao je na Twitteru Mustafa Bali, šef kancelarije za medije SDF-a, prenosi Reuters.

Zvaničnici su naveli da SDF nisu proglasile pobjedu i da još uvijek nije planirano takvo proglašenje.

Bijela kuća saopštila je ranije da je Islamska država poražena u Siriji i da nema više teritorija pod kontrolom ekstremista, a portparolka Bijele kuće Sara Sanders potvrdila je da je cijela teritorija Sirije "sto odsto oslobođena od terorista".

Heavy fighting continues around mount #Baghouz right now to finish off whatever remains of ISIS. pic.twitter.com/l6eHLcWM5h