Američki političar: Homoseksualce treba poubijati

Gradonačelnik u američkoj saveznoj državi Alabami navodno je na svojoj Facebook stranici pozvao na "ubijanje" homoseksualaca, da bi nedugo nakon objave izbrisao taj status, javlja BBC.

Mark Čembers je u kontroverznom postu stavio u isti koš "homoseksualce" i "transvestite" s "ubicama djece" i "socijalistima".

Prvo je gradonačelnik Karbon Hila optužio medije da su njegove riječi izvučene iz konteksta da bi se zatim izvinio.

Grupa za prava homoseksualaca zatražila je njegovu ostavku.

Prema televizijskoj postaji WBRC, Čembers je na Facebooku napisao kako "živimo u društvu u kojem nas homoseksualci uče moralu, transvestiti ljudskoj biologiji, ubice djece ljudskim pravima, a socijalisti ekonomiji".

Ispod svog statusa komentarisao je kako je jedino rješenje za ove probleme - poubijati homoseksualce.

So ashamed of my home state… Referring to ‘homosexuals’, ‘transvestites’, ‘baby killers’, & ‘socialists’: “The only way to change it would be to kill the problem out. I know it's bad to say but with out [sic] killing them out there's no way to fix it.”https://t.co/puiew08S6R