Američki predsjednik izujedao djevojčicu (VIDEO)

VAŠINGTON - ​Do američkih predsjedničkih izbora ostalo je svega nekoliko dana, a predsjednik Džo Bajden i njegova supruga Džil održali su posljednju proslavu Noći vještica u Bijeloj kući.

Džil se pojavila u kostimu pande, pa je u prvi mah niko nije prepoznao, a time je simbolično htjela da se pohvali time što će ove životinje ponovo biti dio vašingtonskog zoološkog vrta.

Biden’s Halloween in the White House What do you think? pic.twitter.com/JjrIhl7dH8

Kao bivša učiteljica, prva dama se družila s djecom, čitajući im priče o bundevama na travnjaku Bijele kuće.

Nakon čitanja, Bajden i njegova supruga dijelili su slatkiše djeci kostimiranoj u razne likove.

Tada je nekoliko Bajdenovih gestova privuklo pažnju. Čak u dva navrata ugrizao je djevojčice za noge kada su ih majke prinjele kako bi dobile slatkiše.

#BREAKING Funding Baby-Killers Abroad, Biting Babies at Home: Biden’s White House Halloween Shock Reports of President Biden allegedly biting a baby during the White House Halloween celebration have sparked intense public backlash. Only in #America #USA pic.twitter.com/ZQpdnmPrYv