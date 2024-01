Američki sistem oborio ruski avion: Putin traži istragu

MOSKVA - Američki sistem "Patriot" je oborio ruski avion Il-76, u kojem su bili ukrajinski zarobljenici, izjavio je danas predsjednik Rusije, gospodin Vladimir Putin.

On je poručio da Rusija insistira na međunarodnoj istrazi incidenta, dok zapadni mediji, kako kaže ruski predsjednik, pokušavaju da zataškaju priču o incidentu sa zatvorenicima.

"Ukrajinske vlasti su odbacile frazu da bi željele da sprovedu međunarodnu istragu. Mi to tražimo i insistiramo da se sprovede međunarodna istraga. Zvanično kažem: Molimo vas da pošaljete međunarodne eksperte i izvršite ovu analizu, procjenite raspoložive materijalne dokaze da je avion oboren sistemom Patriot", naglasio je Putin na sastanku sa zvaničnicima od povjerenja, prenosi agencija "RIA novosti".

Putin je rekao da ne zna i ne razumije zašto je Kijev oborio avion sa svojim zarobljenicima.

"Pitali ste zašto su to uradili? Ne znam. Ne razumijem. Još uvijek možete da zamislite zašto granatiraju mirne gradove. Može se pretpostaviti da je Kijev to učinio slučajno, ali je to ipak krivično djelo iz nehata. Istražni komitet je otvorio krivični postupak za djelo terorizma. Očigledno, pravna procjena je njihova profesionalna dužnost, oni znaju šta rade i za to postoje određene osnove", rekao je ruski lider.

On je ocijenio da Ukrajina vjerovatno želi da isprovocira Rusiju na uzvratne akcije i odmazdu.

"Ima nekoliko mogućih ciljeva: da skrenu pažnju sopstvenog stanovništva i sponzora sa neuspjeha takozvane kontraofanzive, da pokažu da nešto mogu i da nas isprovociraju na uzvratne ogledne akcije za napade na civilne i mirne ciljeve na teritoriji same Ukrajine. Mi koristimo visokoprecizno oružje da gađamo vojne infrastrukturne objekte i vojnu industriju. Žele da nas isprovociraju na odmazdu", rekao je Putin.

Istovremeno je napomenuo da Moskva neće zaustaviti razmjenu zarobljenika, ukoliko ukrajinska strana pokaže spremnost.

Putin je na sastanku sa ruskim zvaničnicima istakao i da Ruski olimpijski komitet ROC i Ministarstvo sporta treba da se dogovore o učešću nacionalnih sportista na predstojećim Olimpijskim igrama i, kako je ocijenio, o diskriminaciji ruskih sportista na međunarodnim turnirima, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.