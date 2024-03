Američki strateški bombarderi nad Švedskom (VIDEO)

​Nebom nad Švedskom u srijedu u ranim popodnevnim satima proletjela su dva američka strateška bombardera B-52 Stratofortress i B-1B Lancer, u pratnji lovaca JAS-39 Gripen švedskog ratnog vazduhoplovstva. Bio je ovo način da se nezvanično proslavi ulazak te zemlje u NATO.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Švedske, avioni su preletjeli prestonicu Stokholm i Upsalu. Zvanično, u pitanju je bila zajednička vježba švedaskog i američkog vazduhoplovstva.

Švedska će se zvanično pridružiti NATO-u već u četvrtak, izjavila su za "Politico" dva zvaničnika koji znaju za plan, javlja taj portal.

Tačno vrijeme ulaska zavisi od tempa Mađarske da registruje svoju potvrdu o kandidaturi Švedske u Vašingtonu.

Ceremonija podizanja zastave zakazana je u ponedjeljak u podne u sjedištu Alijanse na periferiji Brisela kako bi se svečano obilježilo pristupanje, rekli su zvaničnici.

Švedski premijer Ulf Kristerson i ministar spoljnih poslova Tobijas Bilstrem putuju danas u Vašington. Dokumentacija o pristupanju Švedske biće zvanično deponovana u Stejt departmentu SAD, čime se formalno završava proces.

Švedska je prošle nedjelje preskočila posljednju prepreku da postane 32. članica Alijanse, nakon što je Mađarska, posljednja među zemljama članicama, održala parlamentarno glasanje da odobri kandidaturu. Novi predsjednik Tamaš Suljok potpisao ga je u utorak, odmah nakon inauguracije.

Earlier today, a U.S. Air Force B-1B Lancer and B-52H Stratofortress, joined by a pair of Swedish Gripens, conducted a flyover of Stockholm. This comes as Sweden enters the final stages of joining the NATO alliance. pic.twitter.com/8ogg8c3kcT