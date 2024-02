Američki vojnik se zapalio u znak protesta zbog rata u Gazi (VIDEO)

Američki vojnik se zapalio ispred izraelske ambasade u Vašingtonu u znak protesta zbog rata u Pojasu Gaze.

Kako prenosi Tajm pozivajući se na nezvanične izvore, on je podlegao povredama.

Tajm dodaje da je u pitanju Aron Bušnel (25), a vijest o njegovoj smrti prenosi pozivajući se na nezavisnu novinarku Taliju Džejn, koja je na društvenim medijima objavila da je u kontaktu sa Bušnelovom porodicom i prijateljima.

"Više neću biti saučesnik u genocidu", rekao je vojnik prije nego što se zapalio, prenosi b92.

On se polio tečnošću i zapalio, uzvikujući "Sloboda Palestini".

RIP This young soldier did something unbearable bloody sad in front of the Israel embassy in DC pic.twitter.com/6nTf81AQ0E