Amerika blokirala rezoluciju o momentalnom prekidu vatre u Gazi

NJUJORK - SAD su večeras stavile veto na zahtjev Savjeta bezbjednosti UN za hitan humanitarni prekid vatre u ratu između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas u Gazi.

Za ovaj nacrt rezolucije glasalo je 13 članova Savjeta bezbjednosti, koji su predložili Ujedinjeni Arapski Emirati, dok je Britanija bila uzdržana.

Glasanje je uslijedilo nakon što je generalni sekretar UN Antonio Gutereš napravio rijedak potez i zvanično upozorio Savjet na globalnu prijetnju od dvomjesečnog rata.

"To nije pitanje izolacije. To je pitanje šta mislimo da je najbolje da pokušamo da okončamo ovaj sukob što je prije moguće i da pomognemo da se omogući veća humanitarna pomoć koja ide u Gazu", rekao je zamjenik američkog ambasadora u UN Robert Vud novinarima uoči glasanja, prenosi Srna.

On je rekao da se ne može samo "pucnuti prstima" i sukob će da prestane.

#BREAKING United States vetoes Security Council draft resolution that would have demanded an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, and immediate and unconditional release of all hostages VOTE In Favour: 13 Against: 1 (US) Abstain: 1 (UK) pic.twitter.com/hY0YcJ1JKF