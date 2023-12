Amerika daje milione za informacije o odbjeglom Rusu

VAŠINGTON - Američki Stejt department danas je ponudio nagradu u iznosu od sedam miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ruskog državljanina Artema Aleksandroviča Usa, zbog učešća u međunarodnom organizovanom kriminalu, čime su kršeni američki zakoni i sankcije.

Ova najava u okviru Programa nagrađivanja u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (TOCRP), uslijedila je nakon objave krivične optužnice sa 12 tačaka od 19. oktobra 2022. koju je federalna velika porota u Njujorku donijela protiv Usa i šest drugih optuženih po istom predmetu, saopštio je Stejt department.

Navodi se da je Us optužen zbog zavere da se prevari odeljenje ili agencija Sjedinjenih Američkih Država kao i zbog kršenja Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, bankarske prevare i pranja novca za šverc nafte, prenosi Tanjug.

Stejt department ističe da je Us navodno organizovao međunarodnu operaciju prevare, krijumčarenja i pranja novca, delimično preko njemačke privatne kompanije za trgovinu industrijskom opremom i robom koja se nalazi u Hamburgu. Dodaje se da su, kao vlasnici, Us i još jedan saučesnik navodno učestvovali u raznim aktivnostima kršenja američkih krivičnih zakona, kao i američkih i drugih sankcija. U to spada nezakonit izvoz miliona američkih dolara u vojnoj i osetljivoj robi dvostruke namene tehnologije od SAD do Rusije i korišćenje finansijskog sistema SAD za olakšavanje šverca miliona barela nafte iz Venecuele, navodi se u saopštenju.

