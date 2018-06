Amerika formira "svemirsku vojsku"

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je naložio Pentagonu da transformiše Kosmičke snage u posebni rod Oružanih snaga SAD.

"Ako se govori o zaštiti Amerike, američko prisustvo u kosmosu je nedovoljno. Neophodna je američka superiornost u kosmosu. Vrlo je važno što sam ja ovdje kako bih naložio Ministarstvu odbrane i Pentagonu da odmah počnu taj proces. To je potrebno kako bi vojno-kosmičke snage postale šesta grana oružanih snaga", izjavio je Tramp u govoru u Vašingtonu.

Tramp je još ranije rekao da je sklon osnivanju šestog roda vojske, uz kopnenu vojsku, vazduhoplovstvo, ratnu mornaricu, pomorski korpus i obalnu stražu.

"Imaćemo vazdušne snage i svemirske oružane snage, izdvojene, ali jednako važne", rekao je, zaključivši trenutnu raspravu na žalost onih koji bi htjeli da nova svemirska vojska bude u sastavu vazdušnih snaga.

U Kongresu već godinama žestoku raspravu vode zagovornici ravnopravnosti novog ogranka vojske s drugim korpusima i oni koji misle da je bolje priključiti ga vazdušnim snagama.

Pres. Trump says he is directing the Department of Defense and the Pentagon to "immediately begin the process necessary to establish a space force as the sixth branch of the armed forces."



"We must have American dominance in space." https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/MW9BOK24QT