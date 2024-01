Amerika i Britanija napale položaje Huta u Jemenu (VIDEO)

SANA - Amerika i Velika Britanija izvršile su napade na više položaja Huta u Jemenu. Zvaničnici Huta potvrđuju da je do napada došlo, kao i da su izvršeni i u glavnom gradu Jemena.

Američko vazduhoplovstvo pogodilo je više od 60 ciljeva koristeći više od 100 precizno navođenih municija različitih tipova. Napadnuti su komandna mjesta i kontrolni centri, skladišta municije, proizvodni pogoni, radari.

Na meti su bili prijestonica Sana, obalski grad El Hudaida, Taiz i Sada.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx