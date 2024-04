Amerika izglasala pomoć Ukrajini, oglasio se Zelenski

Predstavnički dom Kongresa SAD izglasao je danas zakon o dodatnoj pomoći Ukrajini, dio paketa od 95 milijardi dolara namijenjenih saveznicima širom svijeta.

Demokrate su proslavile ovu odluku navijajući i mašući ukrajinskim zastavama tokom glasanja. Što se republikanaca tiče, 101 je bio za, 112 protiv, dok su svi demokrati, njih 210 bili za pomoć Ukrajini.

Jedan od prijedloga zakona bi obezbojedio gotovo 61 milijardu dolara za pomoć Ukrajini i drugima u regiji u borbi protiv Rusije, prenosi Index.hr.

Od tog ukupnog iznosa, oko 23 milijarde dolara bilo bi iskorišteno za obnavljanje američkog oružja, zaliha i objekata, a više od 11 milijardi dolara bi finansiralo trenutne američke vojne operacije u regiji.

Gotovo 14 milijardi dolara pomoglo bi Ukrajini u kupovini naprednih sistema naoružanja i druge obrambene opreme.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je novu američku pomoć Ukrajini.

"Zahvalan sam američkom Predstavničkom domu, objema strankama i osobno predsjedniku Mikeu Johnsonu na odluci koja istoriju drži na pravom putu.

Demokratija i sloboda uvijek će imati globalni značaj i nikada neće propasti sve dok ih Amerika pomaže zaštititi.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track. Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…