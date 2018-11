Amerika na kongresnim izborima, za koga će se opredijeliti

VAŠINGTON - Dvije godine nakon izbora predsjednika Amerikanci danas izlaze na kongresne izbore, birajući cijeli Predstavnički dom i trećinu Senata, a uz brojne političke analize i predviđanja rezultata današnjih izbora otvara se i pitanje o tome ko na njima glasa i za koga će se opredijeliti.

Amerikanci biraju predstavnike u Kongresu i u gotovo svim parlamentima saveznih država te guvernere 36 od 50 američkih saveznih država.

Prva biračka mjesta zatvaraju se u 18 sati po lokalnom vremenu na Istočnoj obali, što je ponoć po našem vremenu. Posljednja biračka mjesta zatvaraju se na drugom kraju zemlje, u ponoć po lokalnom vremenu (6 ujutro po našem) za najveći dio Aljaske i u 1 po lokalnom vremenu (7 ujutro po našem).

Međutim, prvi rezultati će početi pristizati već kada se prva biračka mjesta zatvore, a prvi pokazatelji u kojem smjeru će ići izborni rezultati mogli bi biti vidljivi već oko 1:30 ujutro po našem vremenu, javlja CNN.

In the first district of Pennsylvania - a Republican seat the Democrats are trying to flip - they haven’t seen lines like this since 2008. Big early turnout #MidtermElections2018 ⁦@BBCWorld⁩ pic.twitter.com/fQTVz6XtfZ