Amerika okovana ledom, raste broj mrtvih (VIDEO)

NJUJORK - Amerika je okovana ledom. Snažna snježna oluja koja je tokom božićnog vikenda paralizovala zapad američke države Njujork ubila je najmanje 27 ljudi, objavili su u ponedjeljak lokalni zvaničnici, dok se komunalne službe bore s otkopavanjem snijega koji je okovao vozila i kuće.

Mark Polonkarz, guverner okruga Erie, čije sjedište je u gradu Bafalu, izjavio je u ponedjeljak da je broj smrtnih slučajeva povezanih s olujom u okrugu skočio za 14 tokom noći i dana, što uključuje slučajeve ljudi koji su pronađeni u snježnim nanosima, u svojim automobilima ili koji su umrli od srčanih problema uslijed puhanja vjetra i snježnih nanosa.

Prema podacima "NBC Newsa", zbog posljedica vremenskih nepogoda i arktičke hladnoće koja je za vikend pogodila većinu SAD-a dosad je u cijeloj zemlji smrtno stradalo najmanje 60 ljudi, što uključuje i poginule u prometnim nesrećama.

