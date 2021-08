Amerika poslala vojsku, Guteres: Situacija izmiče kontroli

Američka vojska je počela s prebacivanjem dodatnih trupa u Kabul i plan je da se taj zadatak završi do kraja nedjelje.

To je saopštio je portparol Pentagona Džon Kirbi.

"Prebacivanje vojske, koje smo najavili tokom jučerašnjeg dana, je u toku. Dio jednog bataljona mornarice je već tamo, u Kabulu, a ostatak vojske će stići u narednih nekoliko dana. Pretpostavljam da će tokom vikenda osnovni dio vojnika, njih 3.000 o kojima smo juče govorili, biti u Kabulu", rekao je Kirbi.

Amerika će privremeno locirati 3.000 vojnika, što iznosi tri bataljona, na aerodrom Kabula. Vojnici će pomoći da se iz države povuku civili i diplomate. "Situacija u Avganistanu izmiče kontroli", izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres i pozvao pokret Taliban da obustavi ofanzivu.

Takođe je naglasio i da ukoliko talibani vojnim putem uzurpiraju vlast - to će dovesti do potpune izolacije Avganistana i građanskog rata. "Duboko sam zabrinut zbog kršenja ljudskih prava na teritorijama koje su sada pod kontrolom talibana", dodao je on. Ranije je bilo saopšteno da su talibani preuzeli kontrolu nad dva velika centra - Kandaharom i Heratom.