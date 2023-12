Amerika šalje ratnu mornaricu, Huti kažu da će nastaviti napade

VAŠINGTON – SAD i nekoliko drugih nacija formirale su pomorske snage i započele vojnu operaciju za zaštitu brodova koji prolaze kroz Crveno more, a koji su bili na udaru dronova i balističkih projektila ispaljenih iz područja Jemena pod kontrolom Hutija, rekao je ministar odbrane SAD-a Lojd Ostin.

Pored Mornarice SAD-a, u operaciji će učestvovati Ujedinjeno Kraljevstvo, Bahrein, Kanada, Francuska, Italija, Holandija, Norveška, Sejšeli i Španija. Neke od tih zemalja će provoditi zajedničke patrole, dok druge pružaju obavještajnu podršku u južnom Crvenom moru i Adenskom zalivu.

Centralna komanda američke vojske prijavila je u ponedjeljak još dva napada na komercijalne brodove, kada su dron i balističke rakete pogodili tanker kod Jemena.

Oko 400 komercijalnih brodova koji prolaze kroz južno Crveno more, a prema novoj misiji, vojni brodovi neće nužno pratiti određeno plovilo, nego će biti pozicionirani da u svakom trenutku pruže širu zaštitu što većem broju brodova.

Mohamed Abdel-Salam, glavni pregovarač i glasnogovornik Huta, juče je izjavio da će pobunjenici koje podržava Iran nastaviti gađati brodove povezane s Izraelom.

"Koalicija koju je formirala Amerika treba da zaštiti Izrael i militarizira more bez ikakvog opravdanja. To neće spriječiti Jemen da nastavi svoje legitimne operacije podrške Gazi. Naše operacije nisu demonstracija sile niti izazov nikome", napisao je on na bivšem Twitteru.

Ozbiljnost napada, od kojih su neki oštetili brodove, navela je više brodskih kompanija da preusmjere svoje brodove i ne ulaze u zaliv Bab el-Mandeb dok se ne riješi bezbjednosna situacija.

Brodska kompanija Maersk objavila da je da će idalje preusmjeravati svoje brodove dužom i skupljom rutom oko Afrike kraj Rta Dobre Nade. Maersk je rekao da pozdravlja međunarodne napore, ali u ovom trenutku, kako kažu, duža ruta pruža predvidljivije rezultate za njihove mušterije.

