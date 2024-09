Amerika se sprema za veoma opasan uragan

​FLORIDA - Uragan Helene nastavlja jačati dok se kreće prema američkoj obali Meksičkog zaliva. Uragan prve kategorije vjerovatno će prerasti u opasan uragan četvrte kategorije kad večeras prema lokalnom vremenu stigne do Floride.

Službene prognoze i upozorenja kažu da će oluja biti katastrofalna i opasna po život.

Guverneri američkih saveznih država Floride, Džordžije, Sjeverne Karoline, Južne Karoline i Virdžinije proglasili su vanredno stanje prije nego što se oluja obruši na kopno. Meksičko poluostrvo Jukatan i turistička odmarališta Kankun i Kozumel bili su pošteđeni velike štete jer je uragan uglavnom zaobišao meksičku sjeveroistočnu obalu, piše "BBC".

Olujne kiše izazvale su poplave u dijelovima meksičke savezne države Kvintana Ru. Snimke koje su prenijeli turisti i lokalno stanovništvo u Kankunu prikazuju autobuse koji pokušavaju proći kroz poplavljene ulice u području gdje se nalaze mnogi gradski hoteli.

Guverner ove meksičke regije rekao je da nije bilo žrtava, a zvaničnici su izvijestili da se snabdijevanje strujom ponovo uspostavlja u područjima gdje je bila prekinuta.

The National Hurricane Center is now forecasting an "unsurvivable storm surge" of up to 20 feet from Hurricane Helene for the Big Bend of Florida. THIS is what that looks like... pic.twitter.com/acbUG3ceSb