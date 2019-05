Amerikanci laserom oborili rakete

Američka vojska saopštila je da je uspješno testirala prototip najnovijeg laserskog oružja koje može da uništava rakete, prenosi televizija "Zvezda".

Kako se navodi, testiranja su održana na poligonu "Vajt sends" u državi Nju Meksiko. U manevrima je specijalni sistem sa zemlje uništio nekoliko raketa klase vazduh—vazduh.

"Američko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su sistemi laserskog oružja sposobni da štite američke lovce i druge avione od prijetnji u budućnosti. Tokom testiranja uspješno je oboreno nekoliko raketa vazduh-vazduh", navodi se u saopštenju @IndoPac_Info na Twitteru.

Za razvoj najnovijih modela laserskog oružja bila je zadužena kompanija "Lokid Martin".

Prema procjenama stručnjaka kompanije, sistem će osiguravati bezbjednost nacionalnih vazduhoplovnih snaga, a takođe će presretati rakete klase vazduh-vazduh i zemlja-vazduh.

Prema njihovim proračunima, planirano je da najnoviji sistem uđe u sastav naoružanja američke vojske u drugoj polovini 2020. godine.

The #US Air Force Just Shot Down Multiple Missiles With A Laser Destined For Fighter Aircraft - The air force wants this game-changing capability to be hanging off the wings of fighter jets by the early 2020s. https://t.co/2JHyr2zMnz