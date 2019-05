Amerikanci upali u Ambasadu Venecuele u Vašingtonu

VAŠINGTON - Američka policija ušla je u Ambasadu Venecuele u Vašingtonu kako bi uhapsila ljude koji protestuju protiv zauzimanja tog zdanja, saopštila je jedna od učesnica protesta.

​"Policija sada upada u Ambasadu kako bi uhapsila pristalice 'Kolektiva za zaštitu Ambasade", napisala je aktivistkinja Medeja Bendžanim na Twitter.

Ovo je drugi upad američke policije u Ambasadu Venecuele. Prethodni put pripadnici policije su u zdanje diplomatske misije ušli 14. maja.

Ambasada Venecuele nalazi se u Džordžtaunu, jednoj od najprestižnijih četvrti Vašingtona. Proteklih nekoliko sedmica u zdanju se nalaze američki nevladini aktivisti koji podržavaju zakonitog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Venecuelanske diplomate ranije su napustile SAD na zahtjev Stejt departmenta.

Maduro je zahvalio američkim aktivistima, izrazivši "duboko divljenje" zbog zaštite Ambasade Venecuele.

Venecuelanski predsjednik je ranije rekao da je predsjednik SAD Donald Tramp odgovoran za narušavanje neprikosnovenosti Ambasade Venecuele u Vašingtonu i zatražio da se ta neprikosnovenost poštuje.

BREAKING NEWS: Police breaking into Venezuela Embassy to illegally arrest #EmbassyProtectionCollective, in violation of Vienna Convention. Breaking international law.