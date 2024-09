Amerikanka koja je platila da prva umre u kapsuli smrti tvrdila da je prevarena i opljačkana

Amerikanka je platila 40.000 dolara da bude prva koja će koristiti kontroverznu Sarco "mašinu smrti" u Švajcarskoj, a onda je optužila kompaniju koja stoji iza toga da ju je prevraila i opljačkala.

Žena (55), identifikovana pod pseudonimom Džesika Kembel optužila je grupu koja stoji iza kapsule, švajcarske podružnice Exit International, Last Resort.

U pismu napisanom u nekom trenutku prije njenog asistiranog samoubistva sa drugom kompanijom u julu, Džesika je navela da su joj uzeli svaki dinar, a nisu ispoštovali dogovor da ona bude prva korisnica, objavio je švajcarski Neue Zürcher Zeitung, a prenosi B92.

Njene optužbe su izašle na vidjelo nako što je švajcarska policija u utorak uhapsila četiri osobe pošto je odjeknula vest da je Sarco kapsula upotrebljena prvi put, ali da to nije bila ova, već druga Amerikanka (64).

Nekoliko mjeseci ranije Kembel, koja je rođena u Alabami i "osuđena" na invalidska kolica, otkrila je da je ona trebalo da bude prva koja će iskoristiti kontroverznu kapsulu, ali je rekla da su je iskoristili Last Resort i dvoje njegovih rukovodilaca, Florijan Vilet i Fiona Stjuart, navodi se u izvještaju.

"Da sam znala da su duboko bezdušni ljudi, koji su držali moju sudbinu u svojim rukama uglavnom vođeni sopstvenim medijskim prisustvom i marketingom, nikada se ne bih podvrgla ovom iskušenju", napisala je Kembel.

Kembel, koja je bolovala od bolesti bubrega i iscrpljujuće bolesti nervnog sistema zvane polineuropatija, rekla je da je unovčila svoju životnu ušteđevinu od 40.000 dolara da bi otputovala u Cermat u maju da okonča svoj život uz pomoć organizacije, navodi se u izvještaju.

Kada je stigla, prema njenim riječima, bila je preplavljena "medijskim cirkusom" i navodno je bila natjerana da vodi "sramne" intervjue kao publicitet za organizaciju prije zakazanog datuma samoubistva.

Kembel je, takođe, optužila Vileta i Stjuart da su je vršili pritisak da plati neke od njihovih ličnih troškova, uključujući namirnice i račune u restoranima, tokom njihovih medijskih turneja.

Tvrdila je da joj je Stjuart u jednom trenutku rekla:

"Ionako ćeš uskoro umrijeti, tako da ti više ne treba tvoj novac".

Kada je na kraju odlučila da odustane od aranžmana da koristi Sarco kapsulu, grupa ju je napustila u Cermatu bez ikakvog novca, tvrdila je Kembel.

"Žrtvovala sam sve, potrošila sve resurse i prekinula sve veze, vjerujući da će mi Sarco ponuditi miran kraj", napisala je Kembel.

Kembel, koja je rekla da nikada nije sumnjala u funkcionalnost uređaja, tvrdila je da je tada bila primorana da potraži pomoć u drugoj švajcarskoj organizaciji za pomoć samoubistvima kako bi okončala svoj život.

Umrla je krajem jula.

Kembel je navodno ostavila pismo u kojoj optužuje organizaciju drugoj organizaciji, prenio je list.

The Last Resort je odbacio njene optužbe kada su se prvi put pojavile prije nekoliko meseci, rekavši da "nije vjerovatno" da će organizacija iskoristiti one koji su odlučili da koriste njene usluge.

"Za nas bi trljanje na nos ljudima koji su spremni da umru da će ionako uskoro biti mrtvi, bio nepristojan i neprijatan čin, koji nam ne može biti čudniji", rekao je Vilet agenciji kao odgovor na optužbe Kembelove.

Vilet, kopredsednik Last Resorta, bio je među četiri osobe koje su privedene u utorak zbog samoubistva druge Amerikanke.

On je bio jedina osoba koja je bila prisutna kada je žena okončala život, saopštila je kompanija.

Nizozemski novinar i dvoje švajcarskih državljana takođe su privedeni, ali nisu javno imenovani, saopštili su lokalni tužioci.

Advokatska firma je očigledno obavijestila tužioce o samoubistvu žene. Uhapšene osobe su pod istragom zbog navodnog podstrekavanja i saučesništva u samoubistvu, rekli su tužioci.

3D štampani uređaj nazvan Sarco, skraćeno za "sarkofag", uzrokuje smrt osobe tako što preplavi njenu komoru gasom azota, uzrokujući da nivo kiseonika korisnika padne na smrtonosne nivoe u roku od 10 minuta.

Švajcarska je bila magnet za zagovornike asistiranog samoubistva zbog zakona koji ga tamo čine legalnim, ali je kapsula izazvala široku kontroverzu među vlastima o tome da li bi to dozvolile.

