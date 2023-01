Ana Volš prodala svoj stan prije nestanka

BOSTON - Utvrđeno je da je nestala Beograđanka Ana Volš samo mjesec dana uoči nestanka prodala svoj stan, a sada su se za američke medije oglasili i stanari zgrade.

Kako otkriva dobro obaviješteni izvor, Ana Volš je prodavala nekretnine jer je planirala da zarađeni novac uloži u novu nekretninu.

Izvor američkih medija je rekao da je Ana Volš prodavala imovinu da bi reinvestirala u nekretnine, prije nego što je nestala u Kohasetu kod Bostona 1. januara.

Ana Volš, agent za nekretnine iz Masačusetsa, koja je nestala prije više od dvije nedjelje, pravila je planove za budućnost i prodavala je dio svoje imovine sa namjerom da ponovo uloži u nekretninu koju je namjeravala da kupi, potvrdio je za Fox News dobro obaviješten izvor.

Ona je posjedovala stan u Reveru u Masačusetsu, koji je prodat prije njenog nestanka. Volšova je živjela sa svojom porodicom u primorskom gradu Kohasetu na južnoj obali, ali je posjedovala investicione nekretnine, među kojima i stan u Reveru.

Neki dugogodišnji stanari Revera su ranije rekli da se Anino ponašanje promijenilo posljednjih mjeseci, kada im je iznenada stigla vijest o prodaji imovine i tada je ona postala drugačija od one osobe kakvom su je ranije znali.

Slučaj nestanka Ane Volš već dvije nedjelje prate američka i srpska javnost. I dalje nije poznato šta se dogodilo 1. januara, kada se trag Beograđanki izgubio. Ona je navodno, prema priči supruga Brajana Volša, hitno otišla na let za Vašington zbog posla. Ispostavilo se da se nikada nije ukrcala na let, kao i da je on bio zakazan za 3. januar.

Oči istražitelja već dvije nedjelje uprte su u njenog supruga Brajana Volša zbog niza čudnih okolnosti. On je priveden zbog ometanja istrage, a utvrđeno je da je nakon nestanka supruge kupio veću količinu sredstava za čišćenje, te da je pretraživao na internetu kako se otarasiti tijela od 52 kilograma.

On treba ponovo da se pojavi pred sudijama 9. februara, piše Nova.rs.