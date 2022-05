Analenu Berbok gađali na skupu, policija: Jaje promašilo cilj

BERLIN - Ministarku spoljnih poslova Njemačke Analenu Berbok jedna žena koja je prisustvovala predizbornom skupu u Vupertalu gađala je jajima.

Ministarka je, naime, na predizbornom skupu u tom mjestu izašla za govornicu kako bi podržala kandidatkinju Zelenih Monu Nojbauer, kad ju je žena iz publike gađala jajima.

Skup je održan uoči pokrajinskih izbora u Sjevernoj Rajni Vestfaliji, a Berbok je reagovala vrlo smireno, vješto je izbjegla jaje i nastavila obraćanje.

"Možete bacati koliko god hoćete jaja", rekla je ministarka i dodala da ne dozvoljava da je neko zastraši, a ženi koja je gađala jajima poručila da ima pravo na svoje mišljenje, ali da joj način nije baš najbolji.

Policija je danas saopštila da je "jaje promašilo cilj" i da je protiv žene koja je bacila jaja podnesena krivična prijava zbog pokušaja nanošenja tjelesnih povreda.

Exclusive - Germany: Foreign minister Annalena Baerbock was thrown with eggs during a speech in North Rhine-Westphalia, trying to explain her govt's policy in Ukraine. - Tensions are growing in west Europe as Greece, Cyprus and Malta block sanctions against Russia-owned ships pic.twitter.com/kBi1UN9bSL