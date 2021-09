Analiza: Do kraja godine bogate zemlje će imati 1,2 milijarde doza vakcina viška

Bogate države suočavaju se sa sve većim pritiskom da podijele, odnosno preusmjere zalihe vakcina protiv virusa korona u područja i zemlje s nižim prihodima, a nova analiza koju je sprovela londonska naučno-analitička kompanija Airfinity ukazuje na to da će im do kraja godine vjerovatno biti na raspolaganju oko 1,2 milijarde dodatnih doza. Kompanija ističe da dio zaliha mogu podijeliti a da pritom ne ugroze vlastite kampanje vakcinisanja.

Zapadne zemlje i Japan trenutno zajedno raspolažu s otprilike 500 miliona doza vakcina protiv virusa korona koje se mogu odmah preraspodijeliti u siromašnije nacije, a do kraja 2021. taj će se višak zaliha povećati na 1,2 milijarde, pokazala je analiza Airfinityja o globalnoj upotrebi i snabdijevanju vakcinama, a prenose svjetski mediji.

"Svijet je dosegao prekretnicu"

Količina vakcina koje posjeduju bogate zemlje mogla bi odmah riješiti veliku nejednakost u snabdijevanju. Prema podacima programa Our World in Data Univerziteta u Oksfordu, procjenjuje se da je do 2. septembra samo 1,8 posto stanovništva u zemljama s niskim prihodima primilo barem jednu dozu. U zemljama s visokim prihodima taj udio iznosi čak 64 posto.

"Svijet je dosegao prekretnicu u pogledu dostupnosti i proizvodnje vakcina. Za velike zapadne zemlje izazov više nije ponuda, već potražnja. Globalni lanac snabdijevanja uspješno povećava proizvodnju, a naša detaljna prognoza pokazuje da zemlje s visokim prihodima mogu imati povjerenja u to da stiže dovoljno vakcina, što bi trebalo smanjiti potrebu za gomilanjem zaliha", rekao je saosnivač i izvršni direktor Airfinityja Rasmus Bech Hansen.

"Način na koji se vakcina distribuiše, kuda odlazi i preprodaje li se ili se donira, na kraju je politička odluka. Mislim da ove brojke pokazuju da imamo globalno bolje temelje za donošenje važnih odluka o raspodjeli i da možemo izbjeći 'nepotrebno bacanje' određene količine doza", dodao je Hansen.

Osim što pridonose pogoršanju društveno-ekonomske nejednakosti između sjevera i juga, ove razlike bi mogle uticati i na pandemiju. Naime, stručnjaci smatraju da postoji dalji rizik od mutacije virusa nastavi li se virus širiti među ranjivom populacijom. Sjedinjene Američke Države, evropske i ostale nacije mogle bi zadovoljiti vlastite potrebe, vakcinisati oko 80 posto svoje populacije starije od 12 godina i nastaviti s planiranjem programa treće booster doze. I nakon toga bi im ostala velika količina vakcina za svjetsku preraspodjelu, ističe Airfinity.

"Treba hitno da se angažujemo na globalnom izračunavanju potreba. Moramo preusmjeriti doze onima kojima je potrebno i otvoriti sve ugovore", smatra Fatima Hassan, utemeljivač i direktor Inicijative za zdravstvenu pravdu, neprofitne organizacije iz Cape Towna.

Airfinity: Trenutno se proizvodi 1,5 milijardi doza mjesečno

Nakon nezavisnog preispitivanja međunarodnog odgovora na virus korona ranije ove godine, zemlje s visokim prihodima pozvane su da do sredine 2022. godine dostave više od dvije milijarde doza siromašnijim regijama. Airfinity je ustanovio da je od više od milijardu doza, koliko su obećale zemlje članice G7 i EU, dosad isporučeno manje od 15 posto.

Bech Hansen smatra da se na ovo pitanje često gleda kao na izbor između nastavka kampanje za garantovanje treće doze kod kuće ili preraspodjele doza u inostranstvo, ali kaže i kako je to lažna dilema jer se može realizovati i jedno i drugo. Ističe kako globalna proizvodnja neprestano raste te smatra da je neki značajniji poremećaj u proizvodnji vrlo malo vjerovatan.

Airfinity procjenjuje da bi proizvodnja do kraja godine mogla preći 12 milijardi doza, uključujući i kineske vakcine, što je više od otprilike 11 milijardi potrebnih za vakcinisanje stanovnika cijelog svijeta.

"Proizvođači trenutno proizvode 1,5 milijardi doza mjesečno, a očekuje se i porast proizvodnje", stoji u procjeni londonske kompanije.

Uzmu li se u obzir doze vakcina proizvedene u Kini koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija, broj raspoloživih doza za donacije raste na 1,6 milijardi do kraja ove godine. To konkretno znači da je spomenuti broj doza vakcina dovoljan za potpuno vakcinisanje više od 70 posto stanovnika podsaharske Afrike, gdje je trenutno vakcinisano manje od tri posto ljudi. Prema zadnjim podacima UNICEF-a od 20. avgusta, ova regija do sada je primila samo 60 miliona doza vakcina.

(Index.hr)