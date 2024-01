Analiza Evropola: Balkanska ruta ključni koridor za trgovinu heroinom u EU

PARIZ - Balkan je jedna od četiri rute za trgovinu heroina iz Avganistana u Evropu, navodi se u novoj analizi Evropola.

Dok balkanska ruta ostaje ključni koridor za trgovinu heroinom u EU, čini se da se pljenidbe duž nje smanjuju iako su strože granične kontrole duž kopnenog dijela kroz Tursku i Bugarsku, navodi evropska policijska organizacija.

Pored balkanske ruta, u analizi se navodi da se trgovina vrši južnim, kavkaskim i sjevernim pravcima, te da trgovci prilagođavaju rute i metode da bi minimizirali rizike i iskoristili nove mogućnosti.

Čini se, navodi Evropol, da je trgovina heroinom na južnoj ruti ka EU u porastu. To se može vidjeti u velikim količinama heroina koje polaze iz luka u Iranu i Pakistanu, kao i značajnim pljenidbama u evropskim lukama.

U dokumentu se opisuje evropsko tržište heroina, od proizvodnje i trgovine, do distribucije i upotrebe. Takođe detaljno su opisani procesi, materijali i kriminalni akteri uključeni u različite faze i nivoe tržišta. Tamo gdje su dostupni, podaci o heroinu su dopunjeni uvidima u druge opioide kojima se trguje i koji se konzumiraju u EU.

Maloprodajno tržište heroina u EU procjenjuje se na najmanje 5,2 milijarde evra godišnje. Količina heroina koju su zaplijenile članice EU više se nego udvostručila u 2021. godini na 9,5 tona, što je najviše u posljednjih 20 godina.

