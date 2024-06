Andrej mučen mjesecima, otkrio detalje dok je bio u rukama Hamasa (VIDEO)

​Čuvar na festivalu Nova, koji je spasen u izraelskoj akciji tokom vikenda, mučen je od strane Hamasa dehidracijom, prema riječima njegove porodice, piše "New York Post".

Andrej Kozlov (27) i njegovi sapatnici suočavali su se sa redovnim batinama od strane terorističke grupe tokom osam mjeseci zarobljeništva u Gazi, ali jedan od najtežih oblika zlostavljanja bio je prisiljavanje na dehidraciju.

"Jedan od primjera koje nam je Andrej dao je da bi ga tokom najtoplijeg dijela dana prekrivali ćebadima", rekao je njegov otac Mihail za "CNN".

"To je veoma teško iskustvo. Biti dehidriran tokom vrućine", rekao je o mučenju, koje je navodno bio jedan od mnogih načina na koje je Hamas zlostavljao taoce bez ostavljanja fizičkih tragova.

Kozlov, ruski državljanin, preselio se u Izrael prije gotovo dvije godine i radio je kao čuvar na muzičkom festivalu Nova 7. oktobra kada su ga napali naoružani pripadnici Hamasa i oteli zajedno sa Noom Argamani (26), Almogom Meir Janom (22) i Šlomijem Zivom (41).

Detalji o zlostavljanju koje su pretrpjeli od Hamasa su oskudni dok se bivši taoci fokusiraju na svoj oporavak, ali njihove porodice su podijelile neke detalje užasa.

Kozlovljev brat Dmitrij rekao je da bi Hamas tukao njegovog brata bez ikakvog povoda i upozoravao ga da ne govori na hebrejskom dok je pokušavao da nauči više od jezika od Meir Jana da bi se zabavili i ostali razumni.

"Rečeno mu je da ne govori na hebrejskom, moraš šaptati, i to na engleskom", rekao je Dmitrij za "CNN".

Brat je takođe tvrdio da je Hamas bio vrlo taktičan u zlostavljanju, osiguravajući da mučenje ne ostavi tragove.

Pored fizičkog mučenja, Mihail je rekao, njegov sin je živio u konstantnom strahu jer su mu operativci Hamasa stalno govorili da "Izrael želi da ih sve ubije" jer su "problem."

Mihail je rekao da je to jedan od razloga zašto njegov sin izgleda tako uplašeno na video snimku sa kacige koji je objavila elitna izraelska jedinica za borbu protiv terorizma Jamam, koja je prikazala Kozlova kako se skriva u uglu i diže ruke kada su došli komandosi da ga spasu.

“It’s okay. We’ve come to rescue you.” Incredible footage of the heroic rescue of hostages Almog Meir Jan, Andrey Kozlov and Shlomi Ziv who were being held in a civilian building in Gaza. These IDF soldiers are straight up badass heroes. pic.twitter.com/l53u0Ts6bD