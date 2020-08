Angela Merkel reakcijom ponovo oduševila tviteraše

Njemačka kancelarka Angela Merkel danas je zabrinula Nijemce, ali i svijet, svojim mračnim predviđanjima u vezi sa korona virusom.

Međutim, kada je krenula da odgovara na pitanja novinara, kancelarka je od zabrinute gospođe, postala vedra dama. Ona se veoma iznenadila kada su je upitali da li ju je američki predsjednik Donald Tramp "šarmirao", kako je to prije dva dana to rekao Ričard Grenel, bivši američki ambasador u Njemačkoj.

Kada su kancelarku danas upitali za komentar na Grenelovu izjavu tokom konferencije za medije, Merkelova je "začkiljila" prema novinaru i upitala ga začuđeno: "Šta je uradio?"

Nakon što joj je novinar objasnio kako je Grenel rekao da ju je Tramp "šarmirao", Merkelova je napravila pauzu i nasmijala se.

Oni koji su prisustvovali konferenciji počeli su da se smiju, a Merkelova im se pridružila.

Nakon toga je odbila da komentariše, rekavši da ne priča o privatnim razgovorima.

Nakon ove Grenelove izjave, Twitter je eksplodirao sa snimcima i fotografijama na kojima se vidi kako Merkelova izgleda nepovjerljivo u Trampovoj blizini.

This is one of my new favourite Merkel moments. A journalist asks her about Richard Grenell's claim that Trump "charmed" Merkel. You don't need to speak German to enjoy her reaction:pic.twitter.com/RSjHSNXXtX