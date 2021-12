"Angela Merkel spriječila novi rat na Balkanu"

Da Angela Merkel, bivša njemačka kancelarka, 2015. godine nije primila milion migranata, na području Balkana bi gotovo sigurno izbio novi rat, tvrdi poznati njemački politikolog Herfrid Minkler.

Po njemu Merkelova je pametno prepoznala da je Balkan "bure baruta evropskog poretka" i da se o njemu treba pametno brinuti.

"U posljednje dvije godine, i to uz relativno male brojke izbjeglica, uz sve te izbjegličke kampove u Moriji i drugdje, vidjeli smo kako je dovoljno samo nekoliko hiljada izbjeglica da to te zemlje dovede na ivicu njihovih mogućnosti. Zamislimo samo da je Merkel zatvorila njemačke granice, da je Austrija zatvorila svoje granice, a onda i Mađari", zapitao se ovaj politikolog.

Po njemu to znači da bi se na jugoistoku, od Mađarske, Hrvatske, od BiH, pa sve tamo do Egejskog mora odjednom našlo pola miliona, možda i više ljudi.

"U toj situaciji bi se komplikovana etničko-konfesionalna ravnoteža koja postoji u tim krajevima, a radi se o prostorima na kojima su se ranije vodili ratovi povezani s raspadom Jugoslavije, u toj mjeri raspala, da bi se moralo računati s opcijom da opet dođe do velikih sukoba i nasilja. Ko zna kako bi se u tom slučaju razvijala spirala nasilja", rekao je Minkler.

On dodaje da je Merkelova tada povukla pravi potez.

"I kad se stavimo u kožu jednog racionalnog političara, ili kako je to Merkel rekla da se stvari moraju posmatrati od njihovog kraja, u toj je situaciji bilo sasvim razumljivo da kaže kako je bolje te ljude pustiti u Njemačku, gdje su oni i htjeli. Odnosno da se nije insistiralo na bezuslovnoj primjeni Dablinskog sporazuma, kako bi se spriječilo da Balkan, koji je već i ranije, bio bačva baruta evropskog poretka, ne završi opet u neredu", objasnio je Minkler.

Prema njegovim riječima, posebna pažnja posvećena Balkanu ostaće nešto što je do kraja pratilo politiku Anglele Merkel.

"Balkan kao šupljikavi jugoistočni bok Evrope, kao faktor koji ugrožava stabilnost Evrope, kao regija oko koje se Evropljani moraju brinuti, ali na pametan način, to je ono što je pratilo politiku Angele Merkel sve do samog kraja. I zato sam mišljenja da je to sigurno igralo važnu ulogu u donošenju odluke o tome da se teritorija Njemačke iskoristi takoreći kao bazen za alociranje problema koji bi na Balkanu mogao imati opasne posljedice", zaključio je on.

