Antivakseri pokušali na silu da uđu u prostorije BBC

LONDON - Britanci koji se protive vakcinaciji pokušali su nasilno da uđu u studio TV centra BBC Studiovorks u zapadnom Londonu.

Na video-snimcima koji se dijele na društvenim mrežama vide se demonstranti koji se protive uvođenju kovid pasoša i vakcinacije za djecu dok pokušava da upadnu u poslovnu zgradu BBC Studiovorks, prenosi londonski dnevnik Independent.

Na snimcima se može čuti kako gomila uzvikuje "Sram vas bilo, sram vas bilo", i optužuje BBC da "uskraćuje auditorijum za prave informacije".

Ispred zgrade BBC Studiovorks demonstrante je dočekao veliki broj pripadnika policije, ali učesnici protesta su ipak pokušali nasilno da uđu u zgradu.

BBC Studiovorks trenutno iznajmljuje dva svoja studija Televizijskom centru ITV za produkciju dnevnih TV sadržaja, uključujući i jutarnji program.

"Znamo za grupu demonstranata koji su krenuli na BBC. Nije bilo hapšenja, ali policija je na licu mjesta sa zadatkom da prati situaciju", izjavio je portparol policije.

Official Voice protesters against vaccine passports and vaccination of children try storming the BBC studios at white city pic.twitter.com/AWN4ZrGHMb