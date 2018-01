Aplikacija za fitnes otkrila američke tajne baze po cijelom svijetu

SAN FRANCISKO - Osjetljive informacije o djelatnosti američkih (i ne samo američkih) vojnika postale su široko dostupne zahvaljujući aplikaciji koju je napravila kompanija "Strava" (San Francisko) za ljude koji se bave sportom.

U novembru prošle godine ona je na interenetu objavila interaktivnu kartu "Global hit map" koja pokazuje kretanje korisnika aplikacije po svijetu.

U nekim područjima karta je bila skoro potpuno tamna. Eksperti su obratili pažnju na žarišta aktivnosti u zonama gdje se vode borbe, uključujući Siriju i Irak.

Po njihovom mišljenju, to mogu da budu samo američke baze. U tom slučaju, objavljene informacije mogle bi da budu prijetnja za vojni personal ovih baza.

"’Strava‘ je objavila globalnu kartu. Ona izgleda lijepo, ali je to predstavlja problem očuvanju tajnosti operacije. Američka baza se može lako identifikovati", napisao je na Tviteru autralijski student Nejtan Raser.

Posmatrači su na karti našli navodnu bazu CIA u Mogadišu i bazu američkih specijalnih snaga u rejonu Sahal u Africi.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq