Apokaliptične scene na Islandu: "Nećemo moći proslaviti Božić" (VIDEO)

GRINDAVIK - Nade da bi se evakuisani stanovnici islandskog grada Grindavik mogli vratiti na vrijeme za Božić raspršene su nakon što je obližnji vulkan konačno eruptirao i natjerao ih da napuste svoje kuće.

Rečeno je da mještani pate od tjeskobe i stresa nakon vulkanske erupcije nekoliko kilometara od svojih kuća, grad čijih je gotovo 4000 stanovnika prošlog mjeseca zbog opasnosti moralo napustiti.

Prkosni stanovnici rekli su za "The Independent" da su se planirali vratiti u luku "pogodnu za porodicu" do Božića obećavajući obnovu nakon zemljotresa magnitude 5.2 koji je podijelio grad 10. novembra. Gradonačelnik Grindavika potvrdio je da u lučkom gradu nije bilo mještana u vrijeme erupcije, ali su uništili sve nade da bi se mogli vratiti prije ponedjeljka.

A volcano erupted in Iceland last night The footage is a sight to behold h/t @BSteinbekk pic.twitter.com/nFzAYFTDb0