Apokaliptične scene u Brazilu, pješčana oluja pogodila Sao Paolo

BRAZILIJA - Pješčana oluja koja je trajala dvadesetak minuta pričinila je znatnu materijalnu štetu na kućama u mjestu Katanduva u brazilskoj državi Sao Paolo, izjavili su danas zvaničnici.

Pješčane oluje zahvatile su i druge gradove u Brazilu, zbog čega je nebo postalo narandžasto i smeđe.

Pješčane oluje registrovane su i u gradovima Franka, Žales, Prezidente Prudente i Arakatuba, ali i u susjednoj državi Minaš Žeraiš.

Meteorolozi smatraju da se u narednim danima pješčana oluja neće ponoviti jer se očekuje kiša.

A massive sandstorm has wreaked havoc across the Brazilian state of Sao Paulo. The strong winds have toppled trees and power poles.@MollyGambhir gets you more details For more videos, visit: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/N2T2nNQfmt