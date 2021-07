Apokaliptični prizori iz Turske: Odmor im se pretvorio u noćnu moru

Tri osobe su poginule u velikom šumskom požaru koji već drugi dan divlja na jugu Turske, dok se nastavlja operacija spašavanja i gašenja vatre.

Uz visoke temperature i jake vjetrove požar se proširio oko grada Manavgata, 75 kilometara istočno od turističkog odredišta Antalije i susjednih sela.

Fire crews are responding to the fire in Antalya #Manavgat with 2 planes, 15 helicopters, 111 water sprinklers, construction equipment and 450 forest workers. pic.twitter.com/Jx3f8AzvMz