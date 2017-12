Argentina: Velika eksplozija u fabrici kornfleksa

SANTA FE - Velika eksplozija u fabrici kornfleksa u Santa Feu, u Argantini. Jedna osoba stradala, više njih povređeno.

Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu vatru, a na licu mjesta su i brojne ekipe Hitne pomoći kao i helikopet koji prevoze povrijeđene ka bolnicama.

#BREAKING VIDEO: Video of heavy smoke rising from explosion at cereal plant in Santa Fe, Argentina. At least 1 dead and over a dozen injured pic.twitter.com/92nNn6ldY0