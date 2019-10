Argentinac na čelu Međunarodne agencije za atomsku energiju UN

BEČ - Rafael Mariano Grosi iz Argentine izabran je za novog šefa Agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju (IAEA) umesto pokojnog Jukija Amanoa.

Ruski ambasador u toj međunarodnoj organizaciji u Beču Mihail Uljanov napisao je danas na svom Twitter nalogu da je odbor Međunarodne agencije za atomsku energiju izabrao Grosija za novog generalnog direktora.

Groši je bio argentinski ambasador u IAEA, prenosi AP.

Za tu poziciju su bila nominovana još tri kandidata - iz Rumunije, Slovačke i Burkine Faso.

