BUENOS AIRES – Argentinski predsjednik Havier Milei je rekao da prihvata da su Folklandska ostrva trenutno u rukama Velike Britanije, i dodao da nema trenutnog rješenja za vraćanje ovog područja oko kojeg se spore ove dvije zemlje, a koje je pod kontrolom Velike Britanije od 1982. godine.

Invazija je odnijela živote 255 britanskih vojnika, tri ostrvljana i 649 argentinskih vojnika.

Milei je priznao da bi mogle potrajati decenije dok Argentima ne uspije da povrati suverenitet nad Folklandskim ostrvima od Ujedinjenog Kraljevstva, ali je i dodao da Argentina ne traži sukob.

Ova njegova izjava je bitna jer je na 42. godišnjicu Folklandskog rata početkom aprila obećao "mapu puta" kako da ostrva postanu argentinska.

Kritikovao je političare koji su se tukli u prsa tražeći suverenitet nad ostrvima, ali bez ikakvog rezultata.

On je odbio da predloži vremenski okvir, rekavši da će "trebati vremena" i da će to uključivati "dugoročne pregovore".

Na pitanje zašto bi Velika Britanija pristala, on je za BBC rekao da možda ne žele pregovarati danas, ali da bi u nekom kasnijem trenutku možda to htjeli.

On je negirao da to nije njegov prioritet, ali je, kada je bio pritisnut pitanjima, priznao da bi to moglo potrajati podsjećajući na primopredaju Hong Konga od strane Velike Britanije Kini 1997. godine.

Njegova retorika je znatno pitomija od njegovog ljevičarskog prethodnika Alberta Fernandeza, koji je ostrva nazvao ukradenom zemljom, a britanske tvrdnje o njima odvratnim.

Pod njegovim vodstvom, Argentina je prekinula sporazum o saradnji i naložila ponovno otvaranje pregovora o ostrvima. (BBC)

