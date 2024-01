Arktički udar: Stiglo "zimsko vrijeme opasno po život"

VAŠINGTON - Velika zimska oluja donijela je ledene vjetrove i obilne snježne padavine u mnogim dijelovima SAD, ometajući putovanja i ostavljajući hiljade bez struje.

Oluja će biti praćena oštrom hladnom arktičkom hladnoćom tokom vikenda, sa temperaturom oko -45 C u nekim oblastima, javlja BBC.

Skoro 25 cm snijega palo je u Ajovi, gde u ponedjeljak počinju unutarstranački izbori za republikanskog kandidate za ovogodišnje predsjedničke izbore, zbog čega su neki događaji otkazani.

Meteorolozi upozoravaju da je stiglo "zimsko vrijeme opasno po život". Američka Nacionalna meteorološka služba (NVS) izdala je upozorenja u skoro svim saveznim državama, jer se u subotu predviđa snijeg od Oregona na zapadu do Mejna na istoku.

Više od 70 miliona ljudi živi u područjima na koja se odnosi vremensko upozorenje.

Zbog ekstremnog vremena, od petka je otkazano više od 2.000 letova, od kojih je većina trebalo da leti iz Čikaga, prema servisu za praćenje letova FlightAvare.

Skoro 200.000 ljudi je bez struje od petka uveče, a najviše su pogođeni Mičigen i Viskonsin.

Brajan Hurli, meteorolog iz NVS-a, rekao je za BBC da su srednjezapadne države, uključujući istočnu Ajovu, severni Ilinois i južni Viskonsin, već imale između šest do 10 inča snega od petka uveče.

Kampanja bivšeg predsjednika Donalda Trampa u petak je otkazala tri od četiri njegova susreta sa glasačima, koje je trebalo da održi tokom vikenda, pre unutarstanačkih izbora u Ajovi.

Drugi kandidati, uključujući Niki Hejli i Rona DeSantisa, takođe su morali da otkažu skupove zbog ekstremnih vremenskih uslova u državi. Više snijega se predviđa za ovu oblast u subotu, gdje bi u dijelu Mičigena u blizini Velikih jezera moglo pasti i do dva metra snijega.

Očekuje se da će se taj olujni sistem na kraju pomjeriti na sjeveroistok u Kanadu, utičući na dijelove Ontarija i Kvebeka. Južne države SAD će takođe zahvatiti snijeg, j i ledena kiša tokom vikenda, najviše u istočnoj Oklahomi, severnom Misisipiju i zapadnom Tenesiju.

U dijelovima Teksasa duvaće hladan vetar, zbog čega je NVS upozorio građane da se čuvaju hipotermije i promrzlina. Predviđeno je da bi hladnoća tamo mogla da padne na -32 C. Prosječna niska temperatura u Teksasu bila je prognozirana na -9 C, što je izazvalo zabrinutost među snabdijevačima energije, koji su 2021. godine doživjeli kolaps elektroenergetske mreže. Guverner Teksasa Greg Abot poručio je građanima u petak da budu "veoma, veoma oprezni" i da očekuju "ultra-niske temperature".

Hladan arktički front se već osjeća u zapadnoj Kanadi, gdje su temperature u Britanskoj Kolumbiji u četvrtak pale oko -50 C. Predviđa se da će u Edmontonu u Alberti biti najhladniji dan u proteklih 50 godina, gdje bi živa mogla da se spusti na -40 C tokom noći na subotu. Velika hladnoća je već izazvala niz poremećaja, uključujući otkazivanje letova iz Kalgarija i gašenje sistema klimatizacije u bolnici u Edmontonu, što je dovelo do toga da se pacijenti u hitnoj pomoći privremeno presele, prenosi Tanjug.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.