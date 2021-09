Armija se zaigrala, naoružani do zuba izašli na ulicu, građani isprepadani

RIGA - Letonska armija uspjela je da pošteno isprepada stanovnike prijestonice Rige.

Oni su naoružani do zuba usred bijela dana izašli na ulicu i počeli da pucaju, doduše na fiktivnog protivnika, odnosno vjerovatno na Ruse s obzirom na to da ova zemlja pored Estonije i Litvanije na obalama Baltika čine ključ zaustavljanja potencijalnog prodora ruske vojske ka članicama EU.

Letonska vojska otvarala je nasumično vatru po objektima dok su žene sa malom djecom prolazile ulicom.

Djeca su počela da vrište poslije ispaljivanja hitaca iz automatske puške, piše "Kurir".

Vojska je vjerovatno poigravala scenario urbane borbe, ali je ostalo nejasno zašto su to izveli i na prečac u uslovima kada je gomila civila prolazila ulicama Rige.

Po snimcima vojnici se nisu pretjerano obazirali na vrisku djece i žena. Sa druge strane bilo je i onih koji su posmatrali otvaranje vatre, ali i slikali i posmatrali kretanje vojske gradskim ulicama i upade u objekte.

Riga, inače veoma miran grad, više je podsjećao na Bejrut, a ne na mali gradić članice EU i NATO.

Latvian troops on the streets of Riga today, as part of the "Namejs" military exercises which are taking place throughout Latvia until 3 October. #Latvia #Baltics https://t.co/uYpzWRJlh8