Asadova supruga pobijedila rak

يستمر طلاب سورية بتحدي أنفسهم وتطوير قدراتهم ليتميزوا ويثبتوا أن طريق العلم والمعرفة هو سلاحهم الأقوى للمساهمة في بناء مستقبل بلدهم.. الفائزون الأوائل في #الأولمبياد_العلمي_السوري على المستوى الوطني، استقبلتهم اليوم السيدة الأولى أسماء الأسد بعد تفوقهم في الاختبار المركزي لهذا العام، ضمن اختصاصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، المعلوماتية وعلم الأحياء.. نقلاً عن صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية #Syria

