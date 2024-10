Asanž prvi put u javnosti nakon oslobađanja: Teško sam ostao živ

STRAZBUR - Osnivač WikiLeaksa Džulijan Asanž danas se, prvi put otkako je oslobođen iz britanskog zatvora, pojavio u javnosti kada bude podnosio dokaze Odboru za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Strazburu.

Do ovoga dolazi nakon što je PACE objavio izvještaj o njegovom slučaju, koje je zaključilo da je Asanž bio politički zatvorenik te je pozvalo Veliku Britaniju da istraži je li bio izložen nehumanom postupanju.

"Tranzicija iz pritvora u zatvoru maksimalne sigurnosti do govorenja ovdje je velika i duboka, iskustvo izolacije u maloj ćeliji teško je prenijeti. To vam oduzima osjećaj sebe samog. Još nisam sasvim sposoban govoriti o onom što sam iskusio, tešku muku da ostanem živ", započeo je, a prenosi N1.

“Izolacija je uzela svoj danak i od toga se pokušavam oporaviti. Ozbiljnost situacije me je potakla da se direktno obratim vama. Prevalio sam dalek put i doslovno i figurativno. Prije rasprave, želim zahvaliti odboru na rezoluciji koja je istakla da je moje zatvaranje bilo opasan presedan”, poručio je.

“Nijedna od tih izjava, rezolucija, izvještaja, protesta i humanitarnih akcija nije trebala biti nužna. No, svi su bili nužni jer bez toga ne bih nikada više ugledao svjetlo dana. Ovaj neviđeni globalni napor bio je potreban jer postojeće pravne zaštite, mnoge su postojale samo na papiru. U konačnici sam izabrao slobodu umjesto neostavrive pravde. Pravda je za mene sada prekludirana jer je američka vlada insistirala da ne mogu uložiti tužbu na Evropskom sudu za ljudska prava. Želim biti jasan – nisam danas slobodan jer je sistem funkcionisao već zato što sam nakon više godina priznao krivicu za novinarstvo i jer sam tražio informacije i jer sam informisao javnost o tim informacijama”, istakao je Assange.

“Prešli su Rubikon kriminalizacijom novinarstva i slobodom govora koja postoji. Kada sam osnovao WikiLeaks, imao sam san obavijestiti ljude kako svijet funkcioniše kako bismo mogli imati bolji svijet. Tražili smo istinu o ratnim strahotama, nismo samo otkrili gdje i kada se to dogodilo, nego i strukture iza njih. Kad smo objavili snimku američkog helikoptera koji razara iračkog novinara i spasitelje, to je šokiralo svijet, ali ljudi su se zainteresovali za to kad američka vojska može upotrijebiti silu u Iraku. Prestanimo s mučenjem i ubijanjem jednih drugih. Ako to postignemo, drugi ekonomski i politički i naučni procesi imaće prostora da se pobrinu za ostalo”, kazao je.

