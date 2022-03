Asanž se oženio u zatvoru

Osnivač Vikiliksa oženio se u strogo obezbijeđenom zatvoru u Londonu, dok Amerika zahtijeva da bude izručen.

Osnivač Vikiliksa oženio se dugogodišnjom partnerkom u zatvoru sa strogim obezbjeđenjem u Londonu.

Pedesetogodišnji Asanž oženio se Stelom Moris u srijedu, zatvoru Belmarš, gdje se nalazi od 2019.

Par je prošle godine dobio dozvolu da se vjenča, a ceremoniji su prisustvovala četiri gosta, kao i dva svjedoka i dva čuvara.

Američke vlasti traže da Asanž bude izručen radi suđenja u vezi sa optužbama za špijunažu.

Optužen je pošto je na sajtu Vikiliks objavio hiljade povjerljivih dokumenata o ratovima u Avganistanu i Iraku.

Asanž negira krivicu.

Vrhovni sud Velike Britanije, najviša sudska instanca u zemlji, ranije ovog mjeseca je odbio Asanžu mogućnost žalbe na izručenje.

Novopečenu suprugu Džulijana Asanža, tridesetosmogodišnju advokaticu su ispred zatvora pozdravili ljudi koji su došli da podrže par.

Bacali su konfete i uzvikivali "Čestitamo!" i "Oslobodite Džulijana Asanža!".

Nevjesta je nosila vjenčanicu koju je dizajnirala Vivijen Vestvud, modna kreatorka koja je pokrenula kampanju za sprečavanje izručenja Asanža Americi.

"Veoma sam srećna i veoma tužna, volim Džulijana svim srcem i voljela bih da je ovdje", rekla je Moris okupljenim.

Kako je dodala, "surovo i neljudski" što je Asanž u pritvoru.

"Ljubav koju gajimo jedno prema drugom pomaže nam da izdržimo", rekla je i dodala da je Asanž "nevjerovatan čovjek".

Par je u vezi od 2015. godine i imaju dvoje djece.

Djeca su takođe prisustvovala vjenčanju u srijedu, a tu su takođe bili otac i brat Džulijana Asanža.

Slučaj Asanža je vraćen okružnoj sutkinji Vanesi Barajzer, koja je prvobitno odlučivala o zahtjevu za izručenje.

Očekuje se da će britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel nakon toga donijeti konačnu odluku.

Optužnica američke vlade protiv Asanža ima 18 tačaka, u kojima se optužuje za zavjeru da hakuje vojne baze podataka radi prikupljanja osjetljivih informacija u vezi sa ratovima u Avganistanu i Iraku.

Podaci su objavljeni na sajtu Vikiliks.

Dokumenti otkrivaju kako je američka vojska ubila stotine civila u neprijavljenim incidentima tokom rata u Avganistanu, dok procurjeli ratni dosijei o Iraku pokazuju da je 66.000 civila ubijeno, a zatvorenici mučeni od strane iračkih snaga.

SAD kažu da curenje informacija predstavlja kršenje zakona i ugrožava ljudske živote, dok Asanž tvrdi da je slučaj politički motivisan.

#WATCH: Imprisoned Wikileaks founder #JulianAssange gets married to fiancée in Belmarsh prison, UK The ceremony was attended by four guest, two official witnesses, and two guards.https://t.co/Fjae7kuuIs