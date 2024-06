Asanž stigao u Australiju, pogledajte kako je izgledao doček (VIDEO)

Džulijan Asanž, koji je od danas i zvanično slobodan čovjek, vratio se u Australiju, a najemotivniji susret imao je sa svojom suprugom Stelom.

Po slijetanju aviona na aerodrom u Kanberi, Asanž je izašao iz letjelice, a dočekali su ga brojni novinari i pristalice koji su mu aplaudirale i skandirale.

Kamere su zabilježile trenutak kada je Asanž zagrlio svoju suprugu, odigao je od zemlje i poljubio, a potom je zagrlio svog oca.

Podsjetimo, pravna saga, koja je trajala više od decenije okončana je tako što je Asanž potpisao sporazum sa američkim tužilaštvom.

What looks like Julian Assange's family entering the jet on the tarmac in Canberra. pic.twitter.com/3d3ILLZrjY